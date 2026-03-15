Масові арешти в Ірані: десятки людей звинуватили у роботі на ворога

15:50 15.03.2026 Нд
Кого шукають силовики і чому це відбувається саме зараз?
aimg Сергій Козачук
Фото: в Ірані затримали десятки людей за звинуваченням у шпигунстві (Getty Images)

В Ірані затримали десятки людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю. Їх звинувачують у передачі даних про військові об'єкти та економічну інфраструктуру на тлі активних авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Деталі затримань у регіонах

Як пише агенство, за даними іранських медіа, масові арешти відбулися у кількох частинах країни. Зокрема, на північному заході провінційна прокуратура звітувала про затримання 20 осіб.

За версією слідства, вони передавали Ізраїлю координати військових структур та об'єктів сил безпеки.

Водночас на північному сході країни під варту взяли ще 10 осіб. Їх підозрюють у зборі інформації про критичну економічну інфраструктуру та інші конфіденційні локації.

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що США та Ізраїль залучають "найманців та шпигунів" для дестабілізації ситуації всередині країни паралельно з воєнними діями.

Окремі випадки затримань зафіксовані й у західній провінції Лорестан. Там трьох осіб звинуватили у спробах "порушити громадську думку" та знищенні релігійної символіки.

Нова стратегія Ізраїлю

За інформацією джерел, знайомих із військовою стратегією Ізраїлю, наступ на Іран перейшов у нову фазу.

Тепер удари по контрольно-пропускних пунктах та об'єктах безпеки все частіше завдаються на основі наводок від інформаторів безпосередньо "на місцях".

Сценарії війни та умови миру

Нагадаємо, загострення в Ірані відбувається на тлі одного з найпотужніших бомбардувань, які США здійснили по стратегічних об'єктах країни.

Попри масовані атаки, Вашингтон залишає вікно для переговорів. Президент США Дональд Трамп вже назвав умови для можливої угоди з Тегераном, хоча вони передбачають повну капітуляцію іранських амбіцій.

Експерти виділяють три основні сценарії розвитку конфлікту - від "великої угоди" до повномасштабної війни до кінця. Водночас американська сторона продовжує тиск, погрожуючи повторним ударом, якщо іранська влада не піде на поступки найближчим часом.

