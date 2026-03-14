США провели одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська здійснили одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу. Унаслідок атаки було знищено всі військові цілі на острівці Харг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Truth Social.
"Кілька хвилин тому, за моєю вказівкою, Центральне командування США здійснило одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу, повністю знищивши всі військові цілі на перлині іранської імперії - острові Харг", - написав Трамп.
Він підкреслив, що американська зброя є найпотужнішою і найдосконалішою у світі. При цьому зазначив, що "з міркувань пристойності" вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Хоча додав, що є умова, за якої рішення може змінитися.
"Якщо Іран або будь-хто ще зробить будь-які дії, що перешкоджають вільному і безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення", - повідомив лідер США.
Трамп додав, Іран не здатний захистити те, що хочуть атакувати США, і Тегеран, за його словами, не може з цим нічого вдіяти. Резюмуючи він закликав скласти зброю, сказавши, що Іран ніколи не заволодіє ядерною зброєю.
"В Ірану ніколи не буде ядерної зброї, і він не зможе загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу або, якщо вже на те пішло, усьому світу! Іранській армії і всім іншим, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю і врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це зовсім небагато!", - підкреслив він.
До речі, у цьому пості Трамп знову "похвалився", що за час свого президентського терміну він відновив армію США і зробив її найпотужнішою та найефективнішою силою у світі.
Щодо острова Харг, CNN пояснює, що це п'ятимильна ділянка землі біля іранського узбережжя, яка залишалася недоторканою протягом перших двох тижнів з Іраном. Але найголовніше, що через цей острів проходить приблизно 90% експорту нафти країни.
Трамп і перемога над Іраном
Нагадаємо, що цього тижня президент США Дональд Трамп уже тричі анонсував "дуже сильний" удар по Ірану. Зокрема, 13 березня він сказав, що черговий удар буде протягом наступного тижня.
Також зазначив, що днями Трамп сказав, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. Причому це сталося нібито ще в першу годину. Тепер, за його словами, питання полягає в тому, коли саме завершаться бойові дії.