Трамп сумнівається, що новий верховний лідер Ірану, син ліквідованого Хаменеї живий

02:10 15.03.2026 Нд
2 хв
Президент США заявив, щр якщо Моджтаба Хаменеї таки живий, то він повинен здатися
aimg Маловічко Юлія
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава Білого дому Дональд Трамп поставив під сумнів, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї живий. Приводом для сумнівів стало те, що Хаменеї не з'явився на камеру у четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Моджтаба Хаменеї 13 березня висовив письмово в мережі свою першу заяву, як лідер Ірану, замість того, щоб з'яивитись на камеру та озвучити її. Саме це стало приводом для чуток про те, що він може бути мертвим.

У письмовій заяві Хаменеї, син убитого попередника аятоли Алі Хаменеї, пообіцяв продовжувати блокувати Ормузьку протоку та атакувати союзників США в регіоні.

"Я не знаю, чи він взагалі живий. Поки що ніхто не зміг його показати", - сказав Трамп у суботу телефоном.

І хоча президент США назвав чутками інформацію про можливу смерть лідера Ірану, він все ж таки заявив наступне:

"Я чую, що його немає в живих, а якщо він живий, то він повинен зробити щось дуже розумне для своєї країни, а саме - здатися", - сказав Трамп.

Слід зазначити, що напередодні глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що молодший Хаменеї був поранений і, можливо, знівечений, він також назвав його письмову заяву слабкою.

Нагадаємо, 13 березня Піт Гегсет заявив, що стан здоров'я Моджтаби Хаменеї може бути значно серйознішим, адже свою заяву він висловив письмово, не з'являючись на камеру та не надавши хоча б її запис.

Моджтаба Хаменеї був поранений під час операції США по ліквідації тодішнього лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. Передбачається, що він міг травмувати ноги.

Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
