Трамп погрожує повторним ударом по острову Харг, попри обіцянки Ірану помститися

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському острову Харг, який є ключовим центром експорту іранської нафти. За його словами, якщо Тегеран спробує заблокувати Ормузьку протоку, США можуть завдати нових атак.

Американський лідер написав, що країни, які отримують нафту через цю протоку, повинні допомогти забезпечити її безпеку. Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави відправлять туди свої військові кораблі для охорони морських шляхів.

Іран обіцяє ескалацію

У відповідь Іран заявив, що посилить свої атаки після американських ударів по їхніх об’єктах. За даними ЗМІ, іранські сили вже запускали ракети та безпілотники, зокрема по енергетичній інфраструктурі в регіоні та по дипломатичних об’єктах США.

Також повідомлялося про атаки на енергетичні об’єкти в ОАЕ та інші цілі, пов’язані зі США. Іран попередив цивільних залишати райони, пов’язані з американськими інтересами.

Чому Ормузька протока важлива

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі:

через неї проходить близько 20% світових поставок нафти і значна частина LNG ,

вона з’єднує Перську затоку з Індійським океаном.

Будь-які перебої з судноплавством у цій зоні можуть суттєво вплинути на світові енергетичні ринки та спричинити зростання цін на нафту.