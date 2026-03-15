Массовые аресты в Иране: десятки людей обвинили в работе на врага

В Иране задержали десятки людей по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Их обвиняют в передаче данных о военных объектах и экономической инфраструктуре на фоне активных авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Детали задержаний в регионах

Как пишет агенство, по данным иранских медиа, массовые аресты произошли в нескольких частях страны. В частности, на северо-западе провинциальная прокуратура отчиталась о задержании 20 человек.

По версии следствия, они передавали Израилю координаты военных структур и объектов сил безопасности.

В то же время на северо-востоке страны под стражу взяли еще 10 человек. Их подозревают в сборе информации о критической экономической инфраструктуре и других конфиденциальных локациях.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что США и Израиль привлекают "наемников и шпионов" для дестабилизации ситуации внутри страны параллельно с военными действиями.

Отдельные случаи задержаний зафиксированы и в западной провинции Лорестан. Там трех человек обвинили в попытках "нарушить общественное мнение" и уничтожении религиозной символики.

Новая стратегия Израиля

По информации источников, знакомых с военной стратегией Израиля, наступление на Иран перешло в новую фазу.

Теперь удары по контрольно-пропускным пунктам и объектам безопасности все чаще наносятся на основе наводок от информаторов непосредственно "на местах".