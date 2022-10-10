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Україна під масовими ракетними ударами: що відомо на цей момент

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 10:29
Україна під масовими ракетними ударами: що відомо на цей момент Фото: Україна під масовими ракетними ударами (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

РБК-Україна зібрало все, що відомо зараз.

Київ

Близько 9-ї ранку в центрі Києва пролунав перший вибух. На даний момент вже зафіксовано не менше 10 вибухів. За даними мера Віталія Кличка, ракети потрапили по центру столиці в Шевченківському та Солом'янському районах.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував фото з місця інциденту у Києві. На ньому помітна серйозна пожежа, вогонь охопив автомобілі.

Момент удару по Києву влучив у прямий ефір ВВС.

Що відомо про постраждалих та загиблих

Буквально одразу стало відомо про загиблих та поранених внаслідок вибухів у Києві.

"Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучень у Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - розповіла прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

Пізніше радник міністра МВС Ростислав Смирнов повідомив, що у Шевченківському районі загинули щонайменше 8 осіб та 24 поранені.

Метро у Києві

Через обстріл руху поїздів червоною лінією метро призупинено. Також тимчасово закрито пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота". Пізніше метро у Києві було повністю зупинено.

У столиці спостерігаються перебої зі світлом та мобільним зв'язком.

Дніпро

Масовано була атакована і Дніпропетровська область. По області були зафіксовані удари ракет, РСЗВ та важкої артилерії.

Житомир та Хмельницький

Вибухи зафіксовані і у Житомирі та Хмельницькому. Голова Хмельницької ОВ Сергій Гамалій попередив про роботу ППО. У кількох районах Хмельницького зникло електропостачання.

Львів та область

У Львові та області пролунали кілька вибухів. Інформацію про вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий. За його даними, над містом працює ППО.

"Офіційно зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини", - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Миколаїв

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, над областю збито 3 ракети.

Сумська область

Вибух також зафіксовано у Сумській області.

"Сумська область. Вибух. Конотоп. Залишайтеся в укриттях", - написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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