ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки Медвєдєв. СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 18:31
Не тільки Медвєдєв. СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії Фото: СБУ оголосила у розшук низку посадовців Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації. Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії Росії", - пише СБУ.

Медведєв та більшість членів Ради безпеки Росії підозрюються у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років або довічно.

Також до списку оголошених у розшук потрапили:

  • Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Росії;
  • В'ячеслав Володін, голова Держдуми;
  • Віктор Золотов, директор Національної гвардії РФ - головнокомандувач військами національної гвардії;
  • Володимир Колокольцев , голова МВС Росії;
  • Валентина Матвієнко, голова Ради федеральних зборів Росії;
  • Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки Росії;
  • Сергій Шойгу, міністр оборони Росії;
  • Ігор Щоголев, державний радник Російської Федерації 1-го класу;
  • Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації;
  • та інші.

"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають