ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Луганській області окупанти лікують поранених "вагнерівців" у дитячих лікарнях

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 19:57
В Луганській області окупанти лікують поранених "вагнерівців" у дитячих лікарнях Фото: в Луганській області окупанти лікують поранених "вагнерівців" у дитячих лікарнях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія розташовує поранених солдатів, у тому ж числі "вагнерівців" у дитячих лікарнях на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганської області, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених", - пише пресслужба Генштабу.

Серед поранених солдатів є й колишні в'язні, які підписали контракт з приватною військовою компанією "Вагнер".

Також відзначають випадки, коли дітей не долікувався виписували з лікарні, щоб звільнити місце для солдатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Російська Федерація
NEWS
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
Відключення світла, руйнування та жертви: яка ситуація в Україні після обстрілу
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають