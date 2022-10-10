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Масований обстріл України: росіяни пошкодили 11 об'єктів інфраструктури

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 12:01
Масований обстріл України: росіяни пошкодили 11 об'єктів інфраструктури Фото: внаслідок масованого удару по Україні пошкоджено об'єкти інфраструктури (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок масованих ударів по території України 10 жовтня було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, після пошкодження 11 інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах частина областей залишилася без світла.

"Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також додав, що фахівці вже працюють на місцях атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Києву загинули щонайменше вісім людей.

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