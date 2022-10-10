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Німеччина днями передасть Україні першу систему ППО IRIS-T, - міністр оборони

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Берлін, Понеділок 10 жовтня 2022 14:59
Німеччина днями передасть Україні першу систему ППО IRIS-T, - міністр оборони Фото: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина передасть Україні перший із чотирьох комплексів протиповітряної оборони IRIS-T вже найближчими днями.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ракетні обстріли Києва і багатьох інших міст ясно показують, наскільки важливо швидко доставити в Україну системи ППО. Найближчими днями перша з чотирьох сучасних систем ППО IRIS-T SLM буде готова забезпечити ефективний захист жителів України", - заявила міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, що сьогодні вранціокупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.

У ворожі обстріли, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці міст та областей спостерігаються перебої зі світлом.

Також ми писали, що Україна першою у світі отримає системи ППО IRIS-T. Що відомо про ці системи.

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