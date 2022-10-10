Росіяни на півдні підтягують резерви у напрямку ЗСУ, - ОК

Російські війська стягують живу силу та техніку на напрям просування Сил оборони на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Ворог завдає системної вогневої поразки за нашими позиціями, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та міномети вздовж лінії бойового дотику та по прилеглих населених пунктах.

Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе.

Для запобігання просуванню наших військ здійснює мінування місцевості.

На напрям просування наших військ ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки”.

Деталі: Крім того, з метою уточнення розташування ЗСУ та коригування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами.

Українські протиповітряні сили продовжують їх знищувати. Ще два літальні апарати "Орлан-10" приземлили у Миколаївському районі.

У другій половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати підрозділи Сил оборони з напряму Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат і відступив на вихідні позиції.

Продовжуються авіаудари, за минулий бойовий день їх було 7, 5 з яких за Давидовим Бродом. А дрон-камікадзе атакував Дудчани. Обійшлося без суттєвих втрат.

Увечері з акваторії Чорного моря завдано ракетного удару у напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного громадянського жителя.

Також із "Градів" та ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

Авіацією ЗСУ завдано 99 ударів по супротивнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань.

Орієнтовні втрати противника за добу становлять: 44 загарбники, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, 4 міномети 120 калібру.

Пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини, самохідна гаубиця "Мста-С".

У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують біля узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. В Україну направлено 40 "Калібрів".

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 9 жовтня, українські військові ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.

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