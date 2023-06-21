Масова атака "Шахедами"по Україні та евакуація українських військових з Угорщини: новини за 20 червня

Війна Росії проти України: останні новини

У Росії знову заявили про атаку дронів на тимчасово окупований Крим. На цей раз дрон був один і його нібито збили.

Підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищив на донецькому напрямку ще один ударний вертоліт Ка-52 російських військ.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221460 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий гелікоптер.

В окупованому військами РФ Каховському районі Херсонської області пролунали сильні вибухи рано-вранці у вівторок, 20 червня.

Російські війська активізували перекидання боєкомплекту на Бердянський напрямок, активізувалася авіація, скорочені терміни підготовки живої сили на фронт. Ймовірно, це пов'язано з успіхами ЗСУ на цьому напрямі.

Атака по Україні 20 червня

Вночі у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Незабаром вибухи під час тривоги пролунали у Запоріжжі та Львові. У Києві та області працювала ППО.

Докладніше про наслідки обстрілу України 20 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

В ніч на 20 червня росіяни знову атакували Україну, а також вдруге за місяць намагались обстріляти Київ. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених "шахедів", близько з 20 з них - на Київщині.

Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених

Трьох українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, вдалося вивезти на територію нашої країни.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - написав Ніколенко

Українських військовополонених не звільнили після того, як передали з Росії до Угорщини.

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Ще 19 червня Ніколенко написав, що Міністерство закордонних справ вимагає, щоб до полонених допустили українського консула.

Буданов прокоментував вкиди росіян про свою "смерть"

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російської пропаганди про нібито свою смерть від поранення, отриманого наприкінці травня.

"Я це сприймаю досить смішно і реагую так само. Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили", - сказав Буданов.

Підрив Каховської ГЕС

Правоохоронці встановили місцеперебування понад 200 осіб, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив підтоплення понад 50 тисяч гектарів українських лісів. Ця територія більша, ніж площа лісів Ісландії.

Син Байдена визнав себе винним у податкових махінаціях

Син президента США Гантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Посадовцю КМДА вручили підозру у справі про укриття

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру у справі про стан укриттів у столиці.

Ткачуку вручило підозру слідче управління Головного управління Нацполіції у Києві. У рамках кримінального провадження він підозрюється у неналежному виконанні службових обов'язків.