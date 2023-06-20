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Окупанти активізували перекидання БК та живої сили на Бердянський напрямок

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Запоріжжя, Вівторок 20 червня 2023 11:17
Окупанти активізували перекидання БК та живої сили на Бердянський напрямок Фото: окупанти активізували перекидання БК та живої сили під Бердянськ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська активізували перекидання боєкомплекту на Бердянський напрямок, активізувалася авіація, скорочені терміни підготовки живої сили на фронт. Ймовірно, це пов'язано з успіхами ЗСУ на цьому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Постачання вантажівок з БК приморським шляхом до Бердянська набирає обертів. Складається враження, що саме така дорога в пріоритеті", - розповів він.

Активність авіації

Крім того, за словами радника мера, спостерігається дуже активний рух гвинтокрилів в напрям Пологів Запорізької області.

"Другий день поспіль активна авіація. Гвинтокрили заходять з напряму Ростову, авіація також з напряму Приморсько-Ахтарська", - додав Андрющенко.

Скорочення строків підготовки живої сили

За даними радника, строк підготовки завезених з Росії мобілізованих скоротився з 3-4 тижнів до тижня.

"Доукомплектовують їми "костяки" підрозділів здебільше так званих "ДНРівців". В цілому дорога на Бердянськ та Пологи зажила здебільше фронтом", - констатував він.

Ситуація на Бердянському напрямку

ЗСУ успішно просуваються на Бердянському напрямку. За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках вдалося звільнити 8 населених пунктів, останнім із яких стало село П'ятихатки Запорізької області. Успіх ЗСУ на цьому напрямі за даними Генштабу ознаменувався тим, що 20 червня ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

Щодо дій окупантів, то тиждень тому вони перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську. А вчора стало відомо, що окупанти перекидають незвичайний боєкомплект із Маріуполя та району на Бердянський напрямок, а також ремонтують гармати на одному із заводів Маріуполя.

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