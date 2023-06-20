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ЗСУ ліквідували на донецькому напрямку ще один ударний вертоліт росіян

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Україна, Вівторок 20 червня 2023 09:22
ЗСУ ліквідували на донецькому напрямку ще один ударний вертоліт росіян Фото: це мінус один "алігатор" (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищив на донецькому напрямку ще один ударний вертоліт Ка-52 російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука в Telegram.

"Ще мінус один "алігатор". Близько 23.00 19 червня на донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено ударний вертоліт Ка-52", - написав він.

Російські вертольоти

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська перекинули на південь України понад 20 вертольотів, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ворожі літаки та вертольоти не залітають на лінію зіткнення, але завдають ударів дистанційно.

За останні дні ЗСУ ліквідували декілька ударних російських гелікоптерів Ка-52.

Станом на ранок 20 червня ЗСУ ліквідували вже 306 російських вертольотів.

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