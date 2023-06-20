Після підриву Каховської ГЕС встановили місцеперебування понад 200 зниклих безвісти осіб

Правоохоронці встановили місцеперебування понад 200 осіб, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Зазначається, що на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про зниклих людей, з якими втратили зв’язок після підриву Каховської ГЕС.

Так, до кол-центру надійшло 311 звернень. При цьому близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

"Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що зниклими безвісти внаслідок після дамби все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.



Важливо: якщо ваша близька людина зникла безвісти за особливих обставин, слід повідомити на гарячу лінію уповноваженого: 0 800 339 247.

Мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за номером: (095) 896-04-21.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив росіянами ГЕС 6 червня підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Та найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому росіяни не проводили евакуацію населення.

Так, ЦНС повідомляло, що понад 500 жителів окупованих Олешок могли загинути після підриву ГЕС.

При цьому голова МВС Ігор Клименко повідомив, що через російський терористичний акт загинули щонайменше 18 осіб.

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