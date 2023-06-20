Вибухи у Запоріжжі та пожежа у Львові: що відомо про наслідки нічної повітряної атаки

Під час чергової масованої повітряної атаки РФ по містах України тривоги звучали майже у всіх областях. Противник для ударів використовував ракети та іранські дрони типу "Шахед". Майже всі цілі збила ППО ЗСУ, однак у деяких містах були "прильоти".

Що відомо про наслідки нічної атаки 20 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна .

Повітряні тривоги

Сигнали про загрозу ворожих атак з повітря стали звучати після опівночі спочатку на півдні країни, а після тривоги почали поширюватися далі в центральні та східні, північні та західні області.

Як попередили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, ворог для нинішньої атаки застосовував ракети та ударні дрони. Крім того, військові попередили про загрозу використання росіян балістичного озброєння.

У регіонах почали з'являтися повідомлення про роботу ППО та вибухи.

Вибухи у Запоріжжі

Близько пів на другу ночі вибухи пролунали в Запоріжжі. Тоді в місцевих пабліках повідомляли попередньо про ракетні атаки військ РФ за допомогою С-300.

Як розповів пізніше голова Запорізької військової обласної адміністрації Юрій Малашко, вибухи пролунали в самому місті та в передмісті.

"Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку", - уточнив тоді чиновник у Telegram.

На місці події працювали фахівці та екстрені служби для ліквідації наслідків.

На щастя, внаслідок ворожої атаки цієї ночі ніхто не постраждав, уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він додав, що житлові будинки також не було пошкоджено.

У ранковому зведенні Генштаб підтвердив інформацію про застосування ворогом С-300 для ударів по Запоріжжю та його околицях. За попередніми даними, окупанти використали для атак 7 ракет цього комплексу.

Пожежа у Львові

Про вибухи у Львові та області стало відомо у середині ночі. У місті, на щастя, також обійшлося без постраждалих громадян, проте була руйнація на об'єкті критичної інфраструктури. Місцева влада не уточнила поки що - яка саме.

Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у Львові після влучення ворогом в об'єкт критичної інфраструктури сталася пожежа.

Чиновник додав, що на місці продовжують працювати екстрені служби.

"Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає. Більше інформації, на жаль, поки дати не можемо. Прошу не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання", - написав мер Львова Андрій Садовий вранці у своєму Telegram.

Також він додав, що через ранкові обстріли у Львові 3 трамваї змінили маршрут: трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

"Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", - пише мер Львова.

Робота ППО в Києві та області

Війська РФ "кинули" на атаку української столиці більшість своїх "Шахедів". При цьому всі ворожі цілі були збиті у повітряному просторі біля Києва.

Як зазначив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, було знищено майже два десятки безпілотників противника.

Чиновник уточнив, що дрони заходили до столиці "хвилями", причому курсами з різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

"Силами та засобами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено майже два десятки ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!" - зазначив він.

У Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні уточнили, що цієї ночі наші сили ППО знищили 28 із 30 запущених "Шахедів", і підтвердили, що близько 20 із них - у Київській області.

У столиці та Київській області, попередньо, даних про постраждалих чи руйнування не надходило.

Нічна повітряна атака 20 червня

Сьогодні вночі, 20 червня, РФ вкотре обстріляла міста України, застосовуючи ракети та "шахеди", повітряну тривогу було оголошено в більшості регіонів.

Вибухи, серед іншого, чули у Запоріжжі, у Львові та в Києві.

Нагадаємо, що перед цим в Оперативному командуванні "Південь" попередили про посилення атак "Шахедами" найближчими днями. За словами Наталії Гуменюк, російські окупанти змінили тактику у використанні безпілотників та використовують їх більш компактно.