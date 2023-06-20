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Крим уже другий день поспіль атакують дрони

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Крим, Вівторок 20 червня 2023 10:13
Крим уже другий день поспіль атакують дрони Фото: Крим уже другий день поспіль атакують дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії знову заявили про атаку дронів на тимчасово окупований Крим. На цей раз дрон був один і його нібито збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

"Вночі засобами РЕБ у районі північного Криму було придушено і посаджено ворожий БПЛА", - заявив він.

За даними Аксьонова, нібито постраждалих та руйнувань немає.

Місцеві ЗМІ навіть опублікували фото нібито збитого дрона, але чи справді це він, підтвердити, на жаль, неможливо.

Атаки дронів на Крим

Останнім часом тимчасово окупований Крим постійно атакують дрони. Буквально вчора окупанти заявили про нібито атаку двох дронів на півострів. Їх нібито також удалося збити. А 15 червня, як запевняють місцеві гауляйтери, атака була більш масовою - цього дня збили 9 дронів у небі над Кримом.

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