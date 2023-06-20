Посадовцю КМДА вручили підозру у справі про укриття

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру у справі про стан укриттів у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Ткачуку вручило підозру слідче управління Головного управління Нацполіції у Києві. У рамках кримінального провадження він підозрюється у неналежному виконанні службових обов'язків.

Так, у справі йдеться про питання фонду захисних споруд - сховищ та укриттів, зокрема випадку в Деснянському районі, коли внаслідок ворожих обстрілів загинули люди, які не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було закритим.

Повідомляється, що правоохоронці вручили підозру Ткачуку на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. Зазначається, що Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації.

У чому підозрюють Ткачука

Посадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК).

За даними слідства, Ткачук, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва.

Зазначається, що неналежне виконання Ткачуком службових обов’язків та відсутність з його боку контролю за утриманням і станом готовності укриттів призвели до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття у Деснянському районі столиці.

У прокуратурі додають, що протягом часу перебування на посаді підозрюваний не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у Києві та не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання. Він не організував роботу щодо створення фонду захисних споруд та не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням і станом готовності.

Так, у Києві з 4655 захисних споруд лише 3041 об’єкт виявився придатним для використання. Частина придатних для використання захисних споруд постійно були зачинені.

Крім того, підозрюваний не вжив жодних заходів реагування щодо наказу Департаменту освіти і науки КМДА, на підставі якого до укриттів, розташованих у закладах освіти, під час повітряних тривог не допускалися особи, які не є здобувачами освіти чи працівниками цих закладів.

З метою приховування своєї службової недбалості та створення хибного уявлення про ефективність роботи він надав вказівку підлеглим працівникам створити в Інтернеті мапу укриттів Києва та забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту.

До мапи укриттів вносились відомості про захисні споруди - адреса, тип, вид, власник, контактний телефон. Насправді вони були фактично відсутні або не були пристосовані для використання.

Укриття в Києві

На початку червня через російський удар по столиці загинули троє людей, які намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина з них у столиці виявилися непридатними.

Тепер у Києві планують виділити додаткові кошти на облаштування сховищ та зняти з обліку непридатні приміщення.

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