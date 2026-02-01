Маск втрутився: SpaceX почала блокувати Starlink на російських дронах

"Дайте знати, чи потрібно зробити щось ще", - зазначив Маск.

Федоров у відповідь повідомив, що перші дії вже дають відчутний результат. За його словами, Україна продовжує тісну співпрацю з командою SpaceX.

"Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що ви з нами", - написав міністр оборони.

Що передувало

23 січня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що російські війська дедалі частіше використовують Starlink на ударних дронах, намагаючись обходити українську систему протиповітряної оборони.

Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2".

Того ж дня Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони України оперативно зв’язалося з компанією SpaceX для розв’язання цієї проблеми.

Згодом радник міністра оборони з технологічних питань Сергій Бескрестнов заявив, що SpaceX на прохання української сторони почала впроваджувати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для атак дронами по Україні.