На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink

В роботі супутникового інтернету Starlink знову стався збій. Проблеми зі зв'язком фіксуються на всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сервіс Downdetector і Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

"Мадяр" повідомив, що станом на 08:02 зв'язок поступово відновлюється. За його словами, повторився глобальний збій на SpaceX.

За даними Downdetector, перебої почалися близько 07:00 за Київським часом.

Збої в роботі Starlink

Нагадаємо, 18 серпня у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.

Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".