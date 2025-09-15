ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink

Понеділок 15 вересня 2025 08:12
UA EN RU
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink Фото: у роботі Starlink знову виникли проблеми (facebook com usofcom)
Автор: Валерій Савицький

В роботі супутникового інтернету Starlink знову стався збій. Проблеми зі зв'язком фіксуються на всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сервіс Downdetector і Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", - зазначив "Мадяр".

За даними Downdetector, перебої почалися близько 07:00 за Київським часом.

На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink

Фото: збій у роботі Starlink (downdetector.com)

На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету StarlinkФото: карта повідомлень про перебої в роботі Starlink (downdetector.com)

Оновлено 08:15

"Мадяр" повідомив, що станом на 08:02 зв'язок поступово відновлюється. За його словами, повторився глобальний збій на SpaceX.

Збої в роботі Starlink

Нагадаємо, 18 серпня у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.

Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".

Читайте РБК-Україна в Google News
Starlink
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"