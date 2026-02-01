Маск вмешался: SpaceX начала блокировать Starlink на российских дронах

"Дайте знать, нужно ли сделать что-то еще", - отметил Маск.

Федоров в ответ сообщил, что первые действия уже дают ощутимый результат. По его словам, Украина продолжает тесное сотрудничество с командой SpaceX.

"Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами", - написал министр обороны.

Что предшествовало

23 января в СМИ появилась информация о том, что российские войска все чаще используют Starlink на ударных дронах, пытаясь обходить украинскую систему противовоздушной обороны.

В частности, Институт изучения войны (ISW) писал о том, что россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2".

В тот же день Михаил Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины оперативно связалось с компанией SpaceX для решения этой проблемы.

Впоследствии советник министра обороны по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX по просьбе украинской стороны начала внедрять первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для атак дронами по Украине.