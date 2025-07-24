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Starlink завис. Що це за технологія і чому вона критична для України

Четвер 24 липня 2025 23:53
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Starlink завис. Що це за технологія і чому вона критична для України Фото: термінал Starlink (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

У роботі системи супутникового інтернету Starlink стався глобальний збій. Українські військові також повідомляють про проблеми з інтернетом і зв'язком на фронті.

РБК-Україна розповідає, що таке Starlink і чому його робота важлива для України.

Головне

  • Де зафіксовано збій Starlink?
  • Що це за технологія доступу в інтернет?
  • Як працює Starlink?
  • Чому Starlink важливий для військових в Україні?

Збій у роботі Starlink: що відомо

Пізно ввечері 24 липня в мережі з'явилися масові повідомлення про проблеми з терміналами Starlink. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді ("Мадяр"), збій зачепив і Україну.

"Starlink ліг по всьому фронту", - написав він.

Як зазначив начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, проблеми із супутниковим інтернетом фіксували в багатьох країнах. А на фронті Starlink так само не працював у росіян.

За даними профільного сайту Downdetector, у Starlink глобальний збій. Станом на 23:00, кількість зафіксованих скарг перевищила 50 000.

Starlink завис. Що це за технологія і чому вона критична для України

Фото: збій у роботі Starlink (скріншот сайту Downdetector)

На офіційному сайті Starlink заявили, що працюють над з'ясуванням причин, а також над відновленням сервісу.

"Наразі мережа відчуває збій, і ми активно працюємо над вирішенням цієї проблеми. Дякуємо вам за терпіння і повідомимо вам про це, щойно проблему буде вирішено", - додали в компанії.

Станом на 23:10 Андрій Коваленко з ЦПД повідомив, що Starlink знову починає працювати. Тим часом сайт компанії недоступний через великий потік запитів.

Що таке Starlink і як він працює

Starlink - це супутникова система зв'язку, розроблена компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Вона складається з кількох тисяч низькоорбітальних супутників, які забезпечують доступ до високошвидкісного інтернету навіть у віддалених і важкодоступних регіонах.

Система підключається через спеціальні термінали - компактні антени, які автоматично налаштовуються на супутниковий сигнал. На відміну від класичного мобільного або оптоволоконного інтернет-зв'язку, Starlink не залежить від інфраструктури на землі та працює в умовах повної відсутності звичайного інтернету.

Чому робота Starlink важлива для України

Через постійні атаки на критичну інфраструктуру Starlink став незамінним в умовах повномасштабної війни. Україна зіткнулася з руйнуванням мереж мобільного зв'язку, інтернету та об'єктів енергетики. У цих умовах саме за рахунок Starlink можливий стабільний доступ до інтернету, причому не тільки для цивільної сфери під час блекаутів 2022-2024 років.

Річ у тім, що Starlink активно використовують військові, особливо на передовій, де не працює звичайний зв'язок і мобільний інтернет.

Крім того, супутниковий інтернет забезпечує стабільну передачу даних і відеосигналу від дронів, включно з FPV-дронами. Це критично важливо для розвідки та ударів по ворожих позиціях.

Наприклад, як у випадку з морськими дронами, на які прямо встановлюють антени Starlink, щоб істотно розширити радіус їхньої бойової роботи.

А ще волонтери та міжнародні організації використовують "інтернет від Ілона Маска" для координації гуманітарної допомоги в прифронтових регіонах.

Відомо, що завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна отримала десятки тисяч терміналів Starlink. А також має можливість оплачувати послуги доступу в інтернет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що через нестабільні відносини зі США і ризики відключення Starlink наша країна змушена шукати альтернативи.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Європа замість Маска. Чи вдасться Україні знайти альтернативу Starlink".

Раніше також повідомлялося, що Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink. Очікується, що вже до кінця 2025 року буде доступний обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи. А широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

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Інтернет Starlink зв'язок Війна в Україні
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