Ілон Маск зробив заяву щодо Stralink в Україні
Генеральний директор SpaseX Ілон Маск заявив, що Starlink є ключовою для української армії і що без нього лінія фронту б завалилася. Він також закликав до негайного миру.
Про це заявив генеральний директор SpaseX Ілон Маск у мережі X (Twitter), повідомляє РБК-Україна.
Ілон Маск зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні та своєї ролі в ній.
Він підкреслив, що його система Starlink є ключовою для української армії, зазначивши, що "Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один з Україною, і моя система Starlink є основою української армі".
Маск також висловив розчарування затяжним конфліктом, закликавши до негайного миру.
"Мене обурює ця багаторічна бійня, яку Україна неминуче втратить. Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася", - заявив Ілон Маск.
Робота Starlink в Україні
Супутникова мережа Starlink, що належить Ілону Маску, з початку повномасштабного вторгнення Росії забезпечує критично важливий зв’язок для України - як у зонах бойових дій, так і на звільнених територіях. Водночас протягом трьох років війни неодноразово виникали побоювання щодо можливого блокування роботи терміналів.
Хоча цього поки не сталося, питання майбутнього Starlink в Україні знову стало актуальним на тлі призупинення військової допомоги США. За інформацією Reuters, під час переговорів щодо угоди про корисні копалини американська сторона навіть натякала на можливість відключення України від мережі.
Система Starlink відіграє важливу роль у забезпеченні зв'язку для українських військових. Однак SpaceX обмежила використання Starlink для управління бойовими дронами, підкреслюючи, що сервіс призначений для гуманітарних цілей.