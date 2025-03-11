Конфлікт навколо Starlink та атака на Х. Як Ілон Маск потрапляє в скандали через заяви про Україну

Ілон Маск відомий своїм неоднозначним ставленням до України. Його заяви під час війни спричинили не один гучний скандал. Днями американський мільярдер висловився про відключення Starlink для ЗСУ та звинуватив українців в атаці на його соцмережу Х.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало скандальні заяви Маска про Україну та війну.

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Скандал навколо відключення Starlink

На тлі призупинення військової допомоги Україні від США у мережі та ЗМІ почали активно обговорювати, що наступним кроком може стати відключення на фронті супутникового інтернету Starlink.

Ілон Маск, як власник компанії SpaceX (проєктом якої є система Starlink), заперечив дану інформацію, але спочатку посварився із польським міністром Радославом Сікорським. У суперечці також взяв участь держсекретар США Марко Рубіо.

Скандал розпочався з того, що 9 березня Маск у соцмережі Х написав, що його система Starlink є "кістяком української армії", і він "буквально викликав Путіна на фізичний бій сам на сам над Україною".

"Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну. Від чого мене нудить - це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася", - заявив американський підприємець нинішній радник президента США Дональда Трампа.

На допис Маска в Х відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він нагадав, що супутникові системи для України оплачує міністерство цифровізації Польщі та витрачає на це приблизно 50 млн доларів на рік.

"Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших", - наголосив Сікорський.

До дискусії в соцмережі долучився держсекретар США Марко Рубіо, зазначивши, що Сікорський "просто вигадує" і ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink.

"І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею", - додав Рубіо.

Маск також жорстко відповів Сікорському із образливими словами: "Замовкни, маленька людино. Ви платите невелику частку вартості. І Starlink нічим не замінити".

Згодом він написав, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали, "незалежно від того, наскільки він не погоджується з політикою щодо України".

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету" - наголосив Ілон Маск.

Скриншот x.com/elonmusk

Маск побачив "український слід" в кібератаці на Х

Понеділок, 10 березня, почався зі збою в роботі соцмережі Ілона Маска Х (колишній Twitter). Користувачі не могли отримати доступ до ресурсу протягом всього дня.

Маск повідомив, що проблеми в роботі Х виникли через масовану атаку хакерів "великої скоординованої групи, або навіть цілої країни".

Скриншот x.com/elonmusk

Пізніше в ефірі Fox News Радник Трампа заявив, що в кібератаці нібито присутній "український слід".

"Ми точно не впевнені, що сталося. Але була масштабна кібератака з IP-адресами, які знаходяться в районі України", - сказав Ілон Маск.

Втім невдовзі стало відомо, що відповідальність за атаку взяла на себе пропалестинська група хакерів Dark Storm Team. Як пише Newsweek, ці хакери відомі тим, що в основному націлені на країни та організації, які підтримують Ізраїль у війні з ХАМАС.

Обурився через український прапор біля Білого дому

Минулих вихідних у Вашингтоні відбулася акція прихильників України. Поруч із Білим домом активісти розгорнули великий український прапор, закликаючи США відновити військову допомогу.

Фото з акції почали публікувати в соцмережі Х Маска зі словами підтримки Україні, проте не обійшлося без критики. Так американський журналіст Нік Сотор поцікавився, хто заплатив за цей прапор і запропонував Департаменту урядової ефективності DOGE, який очолює Ілон Маск, "розібратися". Наступним у гілці обговорення висловився сенатор-республіканець Майк Лі, написавши: "Жодного пенні для України".

На цей допис сенатора відреагував вже сам Маск. Він заявив, що нібито війна дуже швидко закінчиться, якщо ввести санкції проти українських олігархів, які мають вілли в Монако.

"Введіть санкції проти топ-10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", - написав Ілон Маск.

Скриншот x.com/elonmusk

Заяви Маска про Україну та Зеленського

Американський бізнесмен від початку війни робив суперечливі заяви, які демонстрували як підтримку, так і заклики до мирних переговорів з агресором.

У 2022 році він надав Україні доступ до супутникової системи зв'язку Starlink, яка забезпечила зв'язок у регіонах із відсутнім або слабким інтернетом та надала змогу ЗСУ більш ефективно координувати свої дії на полі бою.

Проте згодом стало відомо про його рішення обмежити Україні доступ до Starlink в Криму. Це відбулося на тлі планування атак Сил оборони на російський флот у Севастополі і викликало хвилю критики в бік Маска.

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, який стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямим співучасником великого акту війни та ескалації конфлікту", - виправдовувався очільник SpaceX.

Ще один скандал спровокувало опитування Маска в соцмережі Х, щодо умов закінчення війни. Він висунув на голосування власну "формулу", за якою для досягнення миру Крим має залишитися російським, на окупованих територіях необхідно провести референдуми, а Україна відмовиться від вступу в НАТО.

Коментуючи український контрнаступ у 2023 році, Ілон Маск відзначився заявою, що під час бою гине багато воїнів нібито заради "незначних територіальних здобутків".

Мільярдер неодноразово вдавався до нападок на президента України Володимира Зеленського.

На тлі нещодавніх заяв з американського боку про необхідність проведення виборів в Україні під час війни Маск висловив думку, що Зеленський не може представляти волю народу, "якщо не припинить скасовувати вибори".

Скриншот x.com/elonmusk

"Або Зеленський проводить вибори, щоб довести, що він представляє волю народу, або він диктатор", - написав Ілон Маск.

Також він називав Володимира Зеленського "чемпіоном усіх часів з пограбувань", критикуючи виділення США багатомільярдної допомоги Україні.

Раніше Маск висміяв слова українського президента про те, що Україна - незалежна країна, тому Штати не можуть примусити її мовчки сидіти за столом переговорів.

"У нього (президента України Володимира Зеленського - ред.) дивовижне почуття гумору", - прокоментував він заяву українського лідера.

Під час візиту Зеленського до Великої Британії 2 березня на саміт із європейськими партнерами Ілон Маск вкотре розкритикував лідерів ЄС та України:

"Лідери ЄС і Зеленський шикарно обідають, поки люди гинуть в окопах. Скільки батьків більше ніколи не побачать свого сина? Скільки дітей ніколи не побачать свого батька?".

Радник Трампа звинувачує українську владу в тому, що за 3 роки війни вона "зайшла занадто далеко" і нібито хоче продовження війни. Тому він змінив своє ставлення до України.

Скриншот x.com/elonmusk

"Росія зайшла занадто далеко три роки тому, тепер українська влада зайшла занадто далеко. Нескінченна смерть в окопах - це неправильно, і будь-кому, хто продовжує на цьому наполягати, не вистачає співчуття та розуму".

Так Ілон Маск відповів на допис в Х користувача, який нагадав йому його ж допис 2022 року зі словами: "Тримайся міцно, Україно", і запитав, що ж сталося з автором посту за останні три роки.

При підготовці використовувалися: сторінка Ілона Маска в соцмережі Х, публікації Newsweek, FoxNews.