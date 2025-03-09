Польща пригрозила розривом контракту, якщо Маск відключить Starlink для України

Польща пригрозила Ілону Маску розірвати контракт, якщо Starlink не працюватиме для України. Раніше мільярдер заявив, що якби він відключив послугу супутникового інтернету для нашої країни, то український фронт би впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави польського МЗС Радослава Сікорського в соцмережі Х.

Він підкреслив, що Starlink для України оплачує саме Польща. Тож якщо Маск зробить те, що описав у своєму пості, тоді польська держава шукатиме інших постачальників. "Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, його вартість становить близько 50 млн доларів на рік. Крім етики загрози жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", - написав він.