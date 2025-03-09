Рубіо різко відповів на заяву Сікорського щодо Starlink та України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink. Такою була його відповідь польському очільнику МЗС Радославу Сікороському, який пригрозив Ілону Маску розірвати контракт, якби це сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Рубіо в соцмережі Х.

"Це все вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", - написав Рубіо.

До своєї публікації держсекретар прикріпив пост Сікорського. На це вже відреагував Маск, назвавши главу польського МЗС "маленьким".

"Мовчи, маленька людина. Ти платиш мізерну частину вартості. І заміни Starlink немає", - відповів мільярдер.