Марта Костюк - остання надія України на US Open-2025: коли і з ким грає

У якій формі підходять суперниці

Марта Костюк підходить до US Open у статусі 28-ї ракетки світу. У сезоні вона продемонструвала кілька сильних результатів, хоча й мала проблеми зі здоров’ям.

У серпні українка дійшла до чвертьфіналу турніру в Монреалі, але була змушена знятися з матчу проти Єлени Рибакіної через травму.

У Цинциннаті Костюк розпочала з розгромної перемоги над німкенею Тетяною Марією, проте згодом не вийшла на корт у матчі проти Іги Свьонтек через проблеми із зап’ястям.

На хардових покриттях у цьому сезоні вона здобула 14 перемог у 24 зустрічах.

Кеті Бултер, яка наразі посідає 48-му позицію в рейтингу WTA, проводить менш успішний рік.

Вона втратила 24 місця у світовій класифікації та має лише 5 перемог у 13 матчах на хардових кортах. Перед US Open британка зіграла у Клівленді, де перемогла китаянку Юань, але поступилася швейцарці Вікторії Голубич у трьох сетах.

Особисті зустрічі

Тенісистки перетиналися всього один раз, але матч був важливий - у фіналі WTA 500 у Сан-Дієго-2024 британка здобула вольову перемогу - 5:7, 6:2, 6:2.

Прогноз на матч

Обидві спортсменки не можуть похвалитися стабільністю в сезоні, проте букмекери вважають Марту Костюк невеликим фаворитом.

Потенціал українки вищий, головне – показати свій максимум на корті. Британка останнім часом грає нестабільно, тому для неї буде складно проявити себе на американському Грендслемі.

Букмекери оцінюють ймовірність перемоги Костюк з форою -2,5 гейми коефіцієнтом 1.70.

Новий образ Костюк

Окрім спортивних досягнень, Марта Костюк відома своїм стилем. Перед стартом турніру вона презентувала нове яскраво-червоне вбрання від "Wilson", у якому з'явиться на корті.

Фанати вже відзначили, що її образ не поступається вбранням світових зірок на червоних доріжках.

Як виступають українки на US Open

US Open-2025 для України розпочався непросто. У першому колі свої виступи завершили одразу три українські тенісистки.

Юлія Стародубцева програла росіянці Анні Блінковій, Даяна Ястремська поступилася Анастасії Павлюченковій, а Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла після поразки від угорки Анни Бондар.

Таким чином, саме Марта Костюк залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді турніру.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок Костюк - Бултер відбудеться у вівторок, 26 серпня, на корті Grandstand. Початок гри запланований на 18:00 за київським часом. Матч відкриватиме ігровий день.

Трансляція US Open в Україні буде доступна на телеканалі Eurosport, а також на медіасервісі MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.