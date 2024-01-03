Маршрут через авіабазу: Китай знову запустив над Тайванем групу повітряних куль

Три китайські повітряні кулі вперше пролетіли над островом Тайвань після виявлення аналогічних об'єктів у Таванській протоці напередодні. Їх рух зафіксували у вівторок поблизу авіабази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У середу, надаючи щоденну інформацію про військову діяльність Китаю за останні 24 години, міністерство повідомило, що виявило чотири повітряні кулі, що летіли над протокою. Три з них пролетіли через центр острова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повітряні об'єкти пролетіли 105, 160 і 159 морських миль, діставшись Чінг Чуанга Канга, де розташована велика база ВПС Тайваню.

"Після цього кулі зникли на різній відстані", - повідомляють у матеріалі.

Точне призначення цих повітряних куль встановити не вдалося. Однак видання припускає, що вони могли бути метеорологічними (для моніторингу погоди - ред.)

Китайські повітряні кулі

Варто зауважити, що Міністерство оборони Тайваню минулого місяця повідомляло про кілька аналогічних випадків прольоту китайських повітряних куль над чутливою зоною Тайванської протоки, а потім - перетину повітряного простору на північ острова.

Китай неодноразово використовував повітряні кулі для шпигунства, що стало глобальною проблемою в лютому 2023 року. Тоді, Сполучені Штати збили китайську повітряну кулю, ймовірно, застосовану для спостереження.

Китай у свою чергу заявив, що повітряна куля була цивільним судном, яке випадково збилося з курсу.