Маршрут через авіабазу: Китай знову запустив над Тайванем групу повітряних куль
Три китайські повітряні кулі вперше пролетіли над островом Тайвань після виявлення аналогічних об'єктів у Таванській протоці напередодні. Їх рух зафіксували у вівторок поблизу авіабази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У середу, надаючи щоденну інформацію про військову діяльність Китаю за останні 24 години, міністерство повідомило, що виявило чотири повітряні кулі, що летіли над протокою. Три з них пролетіли через центр острова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повітряні об'єкти пролетіли 105, 160 і 159 морських миль, діставшись Чінг Чуанга Канга, де розташована велика база ВПС Тайваню.
"Після цього кулі зникли на різній відстані", - повідомляють у матеріалі.
Точне призначення цих повітряних куль встановити не вдалося. Однак видання припускає, що вони могли бути метеорологічними (для моніторингу погоди - ред.)
Китайські повітряні кулі
Варто зауважити, що Міністерство оборони Тайваню минулого місяця повідомляло про кілька аналогічних випадків прольоту китайських повітряних куль над чутливою зоною Тайванської протоки, а потім - перетину повітряного простору на північ острова.
Китай неодноразово використовував повітряні кулі для шпигунства, що стало глобальною проблемою в лютому 2023 року. Тоді, Сполучені Штати збили китайську повітряну кулю, ймовірно, застосовану для спостереження.
Китай у свою чергу заявив, що повітряна куля була цивільним судном, яке випадково збилося з курсу.
Конфлікт Тайваню та Китаю
Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.
Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.
Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про неминуче "воз'єднання" Китаю та Тайваню. У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини Тайваню з Китаєм повинні визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".
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