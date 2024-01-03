Маршрут через авиабазу: Китай снова запустил над Тайванем группу воздушных шаров

Три китайских воздушных шара впервые пролетели над островом Тайвань после обнаружения аналогичных объектов в Таванском проливе накануне. Их движение зафиксировали во вторник вблизи авиабазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В среду, предоставляя ежедневную информацию о военной деятельности Китая за последние 24 часа, министерство сообщило, что обнаружило четыре воздушных шара, летевших над проливом. Три из них пролетели через центр острова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушные объекты пролетели 105, 160 и 159 морских миль, добравшись до Чинга Чуанга Канга, где расположена большая база ВВС Тайваня.

"После этого шары исчезли на разном расстоянии", - сообщают в материале.

Точное предназначение этих воздушных шаров установить не удалось. Однако издание предполагает, что они могли быть метеорологическими (для мониторинга погоды - ред.)

Китайские воздушные шары

Следует отметить, что Министерство обороны Тайваня в прошлом месяце сообщало о нескольких аналогичных случаях пролета китайских воздушных шаров над чувствительной зоной Тайванского пролива, а затем - пересечении воздушного пространства на север острова.

Китай неоднократно использовал воздушные шары для шпионажа, что стало глобальной проблемой в феврале 2023 года. Тогда, Соединенные Штаты сбили китайский воздушный шар, вероятно, примененный для наблюдения.

Китай, в свою очередь, заявил, что воздушный шар был гражданским судном, которое случайно сбилось с курса.