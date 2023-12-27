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"Те, чого хочуть люди": Сі Цзіньпін про неминуче "воз'єднання" Китаю та Тайваню

КНР, Середа 27 грудня 2023 09:42
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"Те, чого хочуть люди": Сі Цзіньпін про неминуче "воз'єднання" Китаю та Тайваню Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Китайський лідер Сі Цзіньпін, виступаючи на симпозіумі з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника країни Мао Цзедуна, заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Xinhua.

Так, він пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" Тайваню від Китаю.

"Реалізація повного возз’єднання Китаю є неминучою тенденцією. Це найбільший національний інтерес і те, чого хочуть люди", - сказав Сі.

Він зауважив про необхідність більш сумлінно впроваджувати політику правлячої в Китаї Компартії стосовно розв'язання питання Тайваню та підтримки принципу одного Китаю і Консенсусу 1992 року (коли Китай та Тайвань визнали єдність Китаю - ред.).

Крім того, Цзіньпін підкреслив необхідність розвивати взаємодію з Тайванем в усіх сферах та закликав сприяти мирному розвитку відносин між материком і островом.

Водночас він вчергове застеріг від спроб проголошення незалежності Тайваню.

"Ми рішуче перешкоджатимемо будь-кому домагатись відділення Тайваню від Китаю", - підкреслив глава Китаю.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

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