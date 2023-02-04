США збили китайську повітряну кулю, яку вважають шпигуном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американських журналістів.

Він повідомив, що президент США Джо Байден схвалив збиття повітряної кулі.

За даними CNN , офіційний представник США підтвердив, що американські військові збили ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном.

Пізніше ЗМІ поділились відео, на якому видно момент збиття кулі.

"США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни, і триває операція з відновлення уламків", - написав у своєму Twitter журналіст Politico Джонатан Лемір.

Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

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