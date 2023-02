США збили китайську повітряну кулю, яку вважають шпигуном

"США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни, і триває операція з відновлення уламків", - написав у своєму Twitter журналіст Politico Джонатан Лемір.

Пізніше ЗМІ поділились відео, на якому видно момент збиття кулі.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE