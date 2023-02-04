США збили китайську повітряну кулю, яку вважають шпигуном
США сьогодні, 4 лютого, біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американських журналістів.
"США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни, і триває операція з відновлення уламків", - написав у своєму Twitter журналіст Politico Джонатан Лемір.
Пізніше ЗМІ поділились відео, на якому видно момент збиття кулі.
NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE— Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023
Оновлено о 22.00.
За даними CNN, офіційний представник США підтвердив, що американські військові збили ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю над Атлантичним океаном.
Він повідомив, що президент США Джо Байден схвалив збиття повітряної кулі.
Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.
Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.
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