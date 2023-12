Китайські метеозонди перетнули протоку і наблизились до Тайваню

За даними відомства, один аеростат був помічений о 9:03, а інший - о 14:43 за місцевим часом. Вони рухалися на схід і згодом зникли.

Речник оборонного відомства Сунь Лі-Фан повідомив, що, за попередньою оцінкою, об'єкти призначалися для метеорологічних спостережень.

6 PLA aircraft and 2 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. 1 of the detected aircraft (Y-8 ASW)had entered Taiwan’s SW ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and tasked appropriate forces to respond. pic.twitter.com/aSkwP8KPsI