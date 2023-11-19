Китай поновив військову активність біля Тайваню
Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що, починаючи з ранку неділі, воно виявило дев'ять китайських літаків, які перетинали середню лінію Тайванської протоки. Серед залучених літаків були винищувачі Су-30 і J-10, а також літаки раннього попередження та радіоелектронної боротьби.
Літаки супроводжували китайські військові кораблі, які здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності". Тайвань у відповідь відправив сили для моніторингу ситуації.
Конфлікт між США та Китаєм
Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.
Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом китайський лідер Сі Цзіньпін закликав його "припинити озброювати Тайвань".
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