Не Малюк. Зеленський призначив керівника зовнішньої розвідки

Фото: перший заступник голови СЗР України Олег Луговський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського тимчасово виконуючим обов'язки голови СЗР.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ, опублікований на сайті президента України.

Читайте також: Ротації у владі. Куди йде Малюк, ким будуть Кулеба і Хмара та кого ще призначив Зеленський

"Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в указі.

Хто такий Олег Луговський

Генерал-майор Олег Луговський - перший заступник керівника СЗР України. На керівні посади прийшов в травні 2024 року, спочатку був просто заступником, але вже у жовтні 2024 року його підвищили.

Донедавна Луговський був не дуже публічною особою, але останнім часом він почав активно коментувати стратегічні загрози з боку Росії, зокрема робив заяви про російську ракету "Орєшнік" та ситуацію на фронті.

Луговський бере участь у мирних переговорах з росіянами та представниками США в Абу-Дабі. Його ім'я є в списку членів делегації, затвердженому президентом Зеленським.

Нагадаємо, що попередній очільник СЗР України Олег Іващенко в січні 2026 року очолив Головне розвідувальне управління МОУ після того, як Кирило Буданов став керівником Офісу президента. Іващенко, колишній перший заступник голови ГУР МО, повернувся в "рідні края" вже на посаді керівника 2 січня.

Після цього СЗРУ залишилася без керівника. При цьому на посаду голови СЗР Зеленський розглядав різні кандидатури: зокрема, розглядалася кандидатура колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Але Зеленський також припускав можливість призначення на цю посаду ексголови Служби безпеки України Василя Малюка, або керівника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Були й інші варіанти, які розглядав президент: один з них якраз і полягав в тому, щоб зберегти на посаді т.в.о. першого заступника голови СЗР.

