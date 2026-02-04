Не Малюк. Зеленський призначив керівника зовнішньої розвідки

"Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в указі.

Хто такий Олег Луговський

Генерал-майор Олег Луговський - перший заступник керівника СЗР України. На керівні посади прийшов в травні 2024 року, спочатку був просто заступником, але вже у жовтні 2024 року його підвищили.

Донедавна Луговський був не дуже публічною особою, але останнім часом він почав активно коментувати стратегічні загрози з боку Росії, зокрема робив заяви про російську ракету "Орєшнік" та ситуацію на фронті.

Луговський бере участь у мирних переговорах з росіянами та представниками США в Абу-Дабі. Його ім'я є в списку членів делегації, затвердженому президентом Зеленським.