В Малі заявили про розрив дипвідносин з Україною

Перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною. Бамако закидає Києву підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке малійської хунти.

У прес-службі Міністерства управління територіями та децентралізації цієї африканської країни був оприлюднений відповідний документ.

Крім того, речник перехідного уряду Малі полковник Абдулай Майга опублікував витяг з комюніке у своєму Twitter-акаунті (X).

Уряд Малі заявляє про розрив дипломатичних відносин з Україною (фото: скрін twitter.com/colonel_maiga)

Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у важкій поразці від туарегів 25-27 липня сил ЗС Малі та російських "вагнерівців", яких дружнє до Москви Бамако залучає для підсилення своєї армії.

Додамо, малійська хунта також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

Бамако вважає, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі.

У документі пишеться, що "після ретельного вивчення ситуації перехідний уряд Республіка Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією".

Тож, заявляє хунта, вона вирішила "негайно розірвати дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною", та доручити "компетентним судовим органам" вивчити зауваження Юсова та Пивоварова.

Крім того, у комюніке перехідного уряду Малі звучать стандартні й традиційні кремлівські наративи про начебто "нацистський режим" в України.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD поширили в мережі матеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі. Детальніше про напад та про те, хто такі туареги, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, нещодавно повстанці-туареги назвали кількість знищених найманців.

Вчора у неділю, 4 серпня, стало відомо, що Сенегал викликав посла України Юрія Пивоварова через коментар у Facebook, який нібито знищення туарегами колони ПВК "Вагнера".

Ситуація в Малі

Раніше повідомлялося, що ще у 2012 році та тлі боїв між повстанцями та урядом і державним переворотом президент Амаду Тумані Туре, а солдати створили Національний комітет з відновлення демократії та держави, взяли під свій контроль Бамако і призупинили дію конституції країни.

У лютому 2015-го сторонами було підписано угоду про припинення вогню, однак бойові дії низької інтенсивності тривають у Малі й понині.

У країні з 2013 року працював миротворчий контингент ООН, й з тих пір у Малі відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з силами ООН на Малі (MINUSMA).

Влітку минулого року вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а після Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент має покинути країну до 1 січня 2024 року.

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що за відходом миротворців міг стояти колишній ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

Пізніше аналітики ISW зазначили, що Аль-Каїда може скористатись відходом миротворців та планами "Вагнера" захопити бази ООН. Водночас, повідомлялось, що у російських та малійських бойовиків недостатньо ресурсу, щоб захопити бази.