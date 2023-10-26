Малійська хунта та "Вагнер" не можуть компенсувати виведених з країни миротворців ООН, - ISW

Армія Малі та союзні їй бойовики приватної військової компанії "Вагнера" не можуть компенсувати вихід з країни миротворців ООН, що може створити сприятливі умови для місцевих бойовиків Аль-Каїди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що майже 13 000 миротворців ООН почали залишати Малі в липні після того, як місцева хунта досягла виводу їх контингенту

" Місія ООН допомогла захистити основні населені пункти в центральній і північній частині Малі протягом останнього десятиліття та підтримувала нестійку мирну угоду 2015 року між сепаратистськими повстанцями-туарегами та урядом Малі", - зазначили в ISW.

Малійські солдати та їхні помічники з групи "Вагнера" зараз конкурують із регіональною філією Аль-Каїди Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM) і повстанцями-сепаратистами-туарегами у контролі над регіоном.

Контингент "Вагнера" чисельністю 1000 чоловік не має живої сили чи можливостей, щоб замінити сили ООН, і здійснює звірства, які підживлюють підтримку JNIM і повстанців.

Малійські сили різко знизили темпи своїх операцій у центральній частині Малі після того, як віддали пріоритет північній частині Малі, показуючи, що їм також не вистачає можливостей для заповнення сил ООН.

Відхід миротворців ООН з Малі

Миротворчий контингент ООН працював на Малі з 2013 році. З тих пір в країні відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з місією MINUSMA.

Влітку цього року вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а після Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент покине країну до 1 січня 2024 року.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що за відходом миротворців міг стояти колишній ватажок "Вагнера" Євген Пригожин.

Пізніше аналітики ISW зазначили, що Аль-Каїда може скористатись відходом миротворців та планами "Вагнера" захопити бази ООН.

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