ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не сподобався пост про туарегів. Сенегал викликав посла України

Україна, Неділя 04 серпня 2024 16:32
UA EN RU
Не сподобався пост про туарегів. Сенегал викликав посла України Фото: Сенегал викликав посла України через коментар у Facebook (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенегал викликав посла України Юрія Пивоварова через коментар у Facebook, який нібито підтримував туарегів, які розбили колону ПВК "Вагнера". Про який саме допис ідеться, у МЗС не уточнили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Сенегалу.

Міністерство африканської інтеграції та закордонних справ Сенегалу викликало посла України через допис у Facebook, у якому він нібито висловив "однозначну і беззаперечну" підтримку повстанців-туарегів у Малі, які 25-27 липня розгромили колону російських найманців ПВК "Вагнера".

У МЗС заявили, що з подивом дізнались про публікацію на Facebook-сторінці Посольства України в Дакарі пропагандистського відео української армії.

Ймовірно йдеться про публікацію з «пропагандистським відео української армії", яке нібито супроводжувалося коментарем самого посла України про "однозначну і беззаперечну підтримку терористичного нападу" повстанців-туарегів на Збройні сили Малі та російських найманців ПВК "Вагнера".

"Наша країна, яка відкидає тероризм у всіх його формах, не може прийняти на своїй території та в будь-який спосіб коментарі та жести, які прославляють тероризм, особливо коли вони спрямовані на дестабілізацію братньої країни, такої як Малі", - заявили в МЗС.

Посла викликали до Міністерства африканської інтеграції та закордонних справ і нагадали про зобов'язання щодо розсудливості, стриманості та невтручання, які мають супроводжувати серйозність та урочистість його місії.

Напад на "вагнерівців" у Малі

Нагадаємо, що наприкінці липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD поширили в мережі матеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі.

Подробиці цього нападу і про те, хто такі туареги, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що повстанці назвали кількість знищених найманців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Малі Вагнерівці
NEWS
F-16 в Україні. Зеленський показав перші отримані винищувачі
F-16 в Україні. Зеленський показав перші отримані винищувачі
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку