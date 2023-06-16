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Влада Малі звернулась до ООН з вимогою вивести миротворців з країни

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П'ятниця 16 червня 2023 22:04
Влада Малі звернулась до ООН з вимогою вивести миротворців з країни Фото: влада Малі звернулась до ООН з вимогою вивести миротворців з країни (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Тимчасова військова влада Малі попросила ООН вивести свої миротворчі сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив глава МЗС Малі Абдулай Діоп на засіданні Ради безпеки ООН, таке рішення пов'язане з тим, що миротворці ООН не допомогли стабілізувати країну.

Діоп сказав раді, що існує "криза довіри між владою Малі та MINUSMA".

"У світлі всього вищезазначеного уряд Малі просить негайно вивести МІНУСМА", - сказав він.

Миротворча місія ООН

Багатопрофільна комплексна місія Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Малі (МІНУСМА) була заснована резолюцією 2100 Ради Безпеки від 25 квітня 2013 року. Її метою є підтримка політичних процесів у цій країні та виконання низки завдань щодо забезпечення безпеки.

Раніше тимчасовий уряд Малі заявив, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну, оскільки її оголосили персоною нон грата.

Нагадаємо, хунта Буркіна-Фасо зажадала від Франції виведення військових із території країни протягом місяця. Влада також видворила посла Франції.

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