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Напад на "вагнерівців" у Малі: повстанці назвали кількість знищених найманців

П'ятниця 02 серпня 2024 15:08
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Напад на "вагнерівців" у Малі: повстанці назвали кількість знищених найманців Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Малійське повстанське угрупування стверджує про знищення 84 найманців приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнера" та 47 малійських солдатів під час бою в місті Тінзауатен 25 та 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами найманців, під час боїв були знищені:

  • 84 російських найманці;
  • 47 малійських солдатів.

Також більше 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військова техніка, включаючи танки, озброєння та транспортні засоби були захоплені або ж знищенні.

В полон до повстанців потрапили сім найманців "Вагнера" й малійських солдатів.

Напад на "вагнерівців" у Малі

27 липня туареги з руху CSP-PSD розмістили в інтернеті фотографії та відеоматеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі. Згідно з інформацією, бойові дії відбулися 25 і 26 липня в районі Тінзауатен, неподалік від кордону з Алжиром.

Детальніше про цей напад і про те, хто такі туареги, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як розповів спікер Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов, після нападу у Малі спостерігаються "конкретні військові наслідки". Зокрема, ворог перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.

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Вагнерівці Малі
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