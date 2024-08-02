Напад на "вагнерівців" у Малі: повстанці назвали кількість знищених найманців
Малійське повстанське угрупування стверджує про знищення 84 найманців приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнера" та 47 малійських солдатів під час бою в місті Тінзауатен 25 та 26 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами найманців, під час боїв були знищені:
- 84 російських найманці;
- 47 малійських солдатів.
Також більше 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військова техніка, включаючи танки, озброєння та транспортні засоби були захоплені або ж знищенні.
В полон до повстанців потрапили сім найманців "Вагнера" й малійських солдатів.
Напад на "вагнерівців" у Малі
27 липня туареги з руху CSP-PSD розмістили в інтернеті фотографії та відеоматеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі. Згідно з інформацією, бойові дії відбулися 25 і 26 липня в районі Тінзауатен, неподалік від кордону з Алжиром.
Детальніше про цей напад і про те, хто такі туареги, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Як розповів спікер Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов, після нападу у Малі спостерігаються "конкретні військові наслідки". Зокрема, ворог перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.
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