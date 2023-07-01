ua ru
Сб, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пригожин міг стояти за виведенням миротворців ООН з Малі, - Кірбі

Новость на русском →
Субота 01 липня 2023 02:59
Пригожин міг стояти за виведенням миротворців ООН з Малі, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг стояти за виведенням миротворчого контингенту ООН (MINUSMA) з Малі.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Кірбі заявив, що в США знають про співпрацю перехідної влади країни з "вагнерівцями" в питанні інформування генсека ООН про рішення Малі відмовитись від допомоги миротворців.

Сам Пригожин був зацікавлений у виведенні MINUSMA, щоб "просувати інтереси своєї власної приватної компанії". До того ж, у США є інформація, що перехідний уряд країни заплатив "Вагнеру" понад 200 млн доларів із кінця 2021 року, коли сили ПВК почали працювати в країні.

Наразі Вашингтон не бачить ознак того, що "Вагнер" відмовляється від наміру експлуатувати африканські країни, "незважаючи на події минулих вихідних".

Вивід миротворців ООН з Малі

Миротворчий контингент ООН працював на Малі з 2013 році. З тих пір в країні відбулось кілька держпереворотів, а нинішня військова хунта регулярно конфліктувала з місією MINUSMA.

Два тижні тому вони звернулись до ООН з проханням вивести своїх миротворців з країни, а вчора Радбез ООН прийняв рішення зробити це. Так, миротворчий контингент покине країну до 1 січня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мали Вагнерівці
NEWS
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни