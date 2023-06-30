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Радбез ООН вирішив вивести миротворців з Малі

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П'ятниця 30 червня 2023 23:39
Радбез ООН вирішив вивести миротворців з Малі Фото: Радбез ООН виводить миротворців з Малі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Рада безпеки Організації об'єднаних націй ухвалила рішення про повне виведення миротворчого контингенту з Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що миротворці почнуть скорочення присутності вже завтра, 1 липня, а до початку наступного року вони повністю покинуть країну. Після цього відповідальність за безпеку в країні нестиме перехідний уряд, який прийшов до влади внаслідок перевороту в 2021 році.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до уряду країни з закликом до повної співпраці у забезпеченні "впорядкованого та безпечного виведення персоналу та активів місії".

Зазначається, що станом на лютий 2023 року миротворчий контингент в Малі налічував понад 15 тисяч осіб.

Вивід миротворців ООН з Малі

Нагадаємо, що миротворчий контингент ООН прибув на Малі ще в 2013 році, з тих пір в країні відбулось декілька державних переворотів, і зараз при владі перебуває військова хунта, яка конфліктує з миротворцями.

Два тижні тому тимчасова влада Малі попросила ООН вивести своїх миротворців з країни. У США відреагували на це рішення і виразили стурбованість бажанням позбутись миротворчого контингенту.

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Миротворець Мали
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