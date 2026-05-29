На Ямалі за понад 2000 км від України вперше за війну тривога

16:50 29.05.2026 Пт
Через небезпеку зупинили роботу кількох аеропортів
aimg Валерій Ульяненко
На Ямалі за понад 2000 км від України вперше за війну тривога Ілюстративне фото: на Ямалі вперше оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
У російському Ямалі та кількох сусідніх регіонах за понад 2000 км від українського кордону вперше від початку війни оголосили режим ракетної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ура.ру".

Жителі Ямало-Ненецького автономного округу отримали екстрену SMS-розсилку від МНС із закликом зберігати спокій, залишатися в приміщеннях і триматися подалі від вікон.

Окрім Ямалу, аналогічний режим ракетної небезпеки діє також у Свердловській, Челябінській, Курганській, Тюменській областях, Пермському краї та Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Через загрозу аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі повністю закрили на прийом та виліт літаків. Крім того, в аеропорту Тюмені затримується прибуття щонайменше семи рейсів.

Нагадаємо, 29 травня у російських Чебоксарах, що у Чуваській Республіці пролунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. Місто знаходиться за майже 1000 км від українського кордону.

Мер Чебоксар Станіслав Трофімов заявив, що інформація у мережі про вибухи є неправдивою. Водночас в аеропорту міста відмінили рейси та попросили пасажирів покинути будівлю.

Раніше дрони СБУ уразили хімічне підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї Росії, розташоване за 1700 км від кордону з Україною. Його продукція забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв.

Зазначимо, ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення. Зокрема, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
