У Чебоксарах були вибухи: там завод деталей для "Іскандерів" та "Шахедів"

Вдень 29 травня у російських Чебоксарах, що у Чуваській Республіці пролунали вибухи. У регіоні оголошена ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, у Чебоксарах та інших містах республіки пролунали сирени через ракетну небезпеку.

Про небезпеку попереджають навіть по радіо та телебаченню. У мережі публікують фото та відео, на яких видно дим після вибухів.

Загалом у трьох найонах Чебоксар повідомляють про вибухи.

Варто зазначити, що місто знаходиться за майже 1000 км від українського кордону.

Тим часом мер Чебоксар Станіслав Трофімов заявив, що інформація у мережі про вибухи є неправдивою.

Водночас в аеропорту Чебоксар відмінили рейси та попросили пасажирів покинути будівлю розійтися по території.

Фото: у Чебоксарах пролунали вибухи (місцеві Telegram-канали)