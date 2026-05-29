ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На Ямале за более 2000 км от Украины впервые за войну тревога

16:50 29.05.2026 Пт
2 мин
Из-за опасности остановили работу нескольких аэропортов
aimg Валерий Ульяненко
На Ямале за более 2000 км от Украины впервые за войну тревога Иллюстративное фото: на Ямале впервые объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В российском Ямале и нескольких соседних регионах за более чем 2000 км от украинской границы впервые с начала войны объявили режим ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ура.ру".

Читайте также: Волгоградский НПЗ остановил работу, под Ярославлем горят гигантские резервуары

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получили экстренную SMS-рассылку от МЧС с призывом сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Кроме Ямала, аналогичный режим ракетной опасности действует также в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Из-за угрозы аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми полностью закрыли на прием и вылет самолетов. Кроме того, в аэропорту Тюмени задерживается прибытие по меньшей мере семи рейсов.

Напомним, 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. Город находится почти в 1000 км от украинской границы.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что информация в сети о взрывах является ложной. В то же время в аэропорту города отменили рейсы и попросили пассажиров покинуть здание.

Ранее дроны СБУ поразили химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России, расположенное в 1700 км от границы с Украиной. Его продукция обеспечивает десятки других российских военных производств.

Отметим, ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения. В частности, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем