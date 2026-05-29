На Ямале за более 2000 км от Украины впервые за войну тревога

В российском Ямале и нескольких соседних регионах за более чем 2000 км от украинской границы впервые с начала войны объявили режим ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Ура.ру ".

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получили экстренную SMS-рассылку от МЧС с призывом сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Кроме Ямала, аналогичный режим ракетной опасности действует также в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Из-за угрозы аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми полностью закрыли на прием и вылет самолетов. Кроме того, в аэропорту Тюмени задерживается прибытие по меньшей мере семи рейсов.

Напомним, 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. Город находится почти в 1000 км от украинской границы.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что информация в сети о взрывах является ложной. В то же время в аэропорту города отменили рейсы и попросили пассажиров покинуть здание.