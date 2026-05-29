Волгоградський НПЗ зупинив роботу, під Ярославлем палають гігантські резервуари

У четвер, 28 травня, та в ніч на 29 травня Сили оборони України завдали ударів по Волгоградському НПЗ та низці важливих ворожих об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ .

Під ударом дронів опинився Волгоградський нафтопереробний завод - внаслідок атаки зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. В результаті НПЗ зупинив виробничі процеси.

Генштаб наголошує, що Волгоградський НПЗ входить до структури "Лукойла" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня країни-агресорки. Його потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизпальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб ворожої армії.

Крім того, Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3", після чого на її території спалахнула пожежа. Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50 000 м3 та 20 000 м3.

"Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк" - нафта по ньому йде з Сибіру та півночі РФ до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури держкомпанії Росії "Транснефть".

Ураження інших ворожих об'єктів

Також дрони вдарили по ЗРК "Тор-М2" росіян у районі Бердянського Запорізької області. Уражені були і командно-спостережний пункт ворога у районі н.п. Лиман Перший Харківської області, а також ворожі пункти управління дронами у районах Тьоткіного (Курська обл., РФ), Комара на Донеччині та Нестерянки Запорізької області.

Крім того, під ударом дронів опинився склад матеріально-технічних засобів російських окупантів (Айдар, Луганської обл.).

Сили оборони уразили райони зосередження живої сили ворога у районах Новопетрівки та Новогригорівки на Запоріжжі, Родинського Донецької області, Клєвені (Курська обл., РФ), Січневого на Дніпропетровщині та Басівки Сумської області.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.