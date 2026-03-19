Макрон закликав до мораторію на удари по енергетиці на Близькому Сход

Президент Франції Еммануель Макрон закликав запровадити мораторій на удари по цивільній інфраструктурі на Близькому Сході.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.
"Ця ескалація є безрозсудною. Учора я мав розмову з президентом Трампом, і вночі він сам закликав Іран припинити всі ці бомбардування та атаки на цивільну інфраструктуру - газову, нафтову, а також водну", - сказав Макрон.
Він розповів, що також поспілкувався з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані після серйозного удару по катарських потужностях з виробництва газу.
"Кілька інших країн Перської затоки зазнали ударів - уперше по їхніх виробничих потужностях. Це небезпечна ескалація. Ми виступаємо за мораторій на атаки проти цивільної інфраструктури і цивільного населення і за швидку деескалацію", - наголосив президент Франції.
Макрон зазначив, що нині "всі сторони мають заспокоїтися".
"Бойові дії мають бути зупинені хоча б на кілька днів, щоб дати шанс переговорам. Це ключовий пункт нашого порядку денного. Франція, як завжди, виступає за повернення до переговорів, діалогу й деескалації", - додав він.
Нагадаємо, ввечері 18 березня Іран завдав удару по Катару, внаслідок чого одна з балістичних ракет влучила в промислове місто Рас-Лаффан - ключовий центр виробництва СПГ. Після цього на об'єкті почалася пожежа, а в компанії QatarEnergy заявили про значні збитки.
Після цього Катар вигнав посла Ірану з країни, а також дав 24 години іншим іранським дипломатам, щоб ті покинули країну.
Трохи згодом видання WSJ повідомило, що Трамп більше не хоче завдавати ударів по енергооб'єктах Ірану.
Джерела кажуть, що він був у курсі атаки Ізраїлю і підтримав її як сигнал Тегерану з приводу блокади Ормузької протоки. Але після того, як Іран, на думку Трампа, вловив сигнал - то він уже був проти нових ударів.
Пізніше президент США пообіцяв знищити газове родовище "Південний Парс", якщо Іран знову атакує Катар.
Удари по об'єктах газової та нафтової інфраструктури Перської затоки вивели ціни на паливо на новий рівень. При цьому аналітики попереджають, що найгірше ще попереду.