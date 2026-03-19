Трамп обіцяє знищити газове родовище "Південний Парс", якщо Іран знову атакує Катар
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не буде атакувати газове родовище Ірану "Південний Парс", якщо Тегеран не завдаватиме ударів по Катару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост лідера США в соцмережі Truth Social.
Трамп визнав, що Ізраїль, "розгніваний подіями" на Близькому Сході, атакував велике газове родовище "Південний Парс" в Ірані. Але каже, що постраждала лише "відносно невелика частина родовища".
Також він стверджує, що США і Катар узагалі нічого не знали і не були причетні до атаки, додавши, що Іран не знав про це, через що "невиправдано і несправедливо атакував частину катарського об'єкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ).
Тепер Трамп обіцяє, що ніяких подібних атак по Ірану більше не буде, але є все ж таки умова.
"Ізраїль більше не буде здійснювати ніяких атак на це надзвичайно важливе і цінне родовище "Південний Парс", якщо тільки Іран не вирішить необачно атакувати абсолютно нешкідливу людину, у цьому випадку, Катар", - написав президент США.
Він додав, що якщо атака по Катару ще раз станеться, тоді США "за допомогою або без допомоги Ізраїлю - знищать усе газове родовище "Південний Парс"". За словами Трампа, це знищення буде "з такою силою і міццю, яких Іран раніше не бачив".
"Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства і руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський завод із виробництва скрапленого природного газу знову зазнає нападу, я без вагань це зроблю", - резюмував Дональд Трамп.
Тим часом CNN з посиланням на Міноборони Катару пише, що Іран знову завдав ударів балістикою по промисловому місту Рас-Лаффан - головному енергетичному центру Катару. Це сталося всього за кілька годин після попередньої атаки і завдало збитків.
За даними компанії QatarEnergy, попередня атака завдала значної шкоди.
Що ще відомо
Нагадаємо, що в середу ввечері, 18 березня, Іран завдав удару по Катару, внаслідок чого одна з балістичних ракет влучила в промислове місто Рас-Лаффан - ключовий центр виробництва СПГ. Після цього на об'єкті почалася пожежа, а в компанії QatarEnergy заявили про значні збитки.
Незабаром Катар вигнав посла Ірану з країни, а також дав 24 години іншим іранським дипломатам, щоб ті покинули країну.
Трохи згодом видання WSJ вийшло з матеріалом, у якому йдеться про те, що Трамп більше не хоче завдавати ударів по енергооб'єктах Ірану. Джерела кажуть, що він був у курсі атаки Ізраїлю і підтримав її як сигнал Тегерану з приводу блокади Ормузької протоки. Але після того, як Іран, на думку Трампа, вловив сигнал - то він уже був проти нових ударів.