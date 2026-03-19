Удари по найбільшому ЗПГ у світі запустять найгірший сценарій на ринку палива, - Bloomberg

Удари по об'єктах газової та нафтової інфраструктури Перської затоки вивели ціни на паливо на новий рівень - і аналітики попереджають: найгірше ще попереду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"120 доларів - не стеля, а відправна точка"

Саме так описав ситуацію Харіс Хуршид, головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP у Чикаго.

"Ринок все ще недооцінює та не повністю оцінює ризик того, наскільки швидко це може загостритися. Якщо це призведе до прямих ударів, то 120 доларів не будуть стелею, а відправною точкою", - сказав він.

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану нафта вже подорожчала приблизно на 60%. Ще 18 березня Brent вперше перетнула позначку 111 доларів. За добу - вже 119.

Що сталося з Рас-Лаффаном

Головний удар припав на промисловий комплекс Рас-Лаффан у Катарі - найбільший у світі центр виробництва скрапленого природного газу (ЗПГ). Іран атакував його двічі за 12 годин.

Державна компанія QatarEnergy підтвердила: кілька заводів отримали значні пошкодження, виникли масштабні пожежі.

"Ймовірно, мова йде про місяці ремонтних робіт. У найгіршому випадку Рас-Лаффан може не перезапуститися у 2026 році", - сказала Анн-Софі Корбо, дослідниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Газопереробний завод Pearl компанії Shell Plc також зазнав пошкоджень. Пожежу загасили, персонал не постраждав.

Наслідки для світового ринку

Більша частина близькосхідного ЗПГ іде до Азії, але тривалі перебої з поставками вдарять по цінах у всьому світі. Ф'ючерси на газ у США зросли на 6,5% за день.

"Остання хвиля атак на енергетичну інфраструктуру в Перській затоці лише підтверджує жахливі перспективи поставок з регіону на найближчі місяці", - заявив Флоренс Шміт, енергетичний стратег Rabobank.

Відновити трубопроводи після завершення бойових дій можна відносно швидко. Натомість серйозно пошкоджені виробничі комплекси можуть простоювати місяцями.

Чому це важливо

Після ударів США та Ізраїлю по іранських об'єктах Тегеран закрив Ормузьку протоку - і Саудівська Аравія переорієнтувала частину нафтового експорту на порт Янбу.

Катар засудив атаки і вигнав посла Ірану, давши йому 24 години на виїзд із країни.

Вартість нафти марки Brent різко зросла, миттєво потягнувши за собою ціни на пальне у світі. 18 березня вона оновила рекорд.