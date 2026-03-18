Іран балістикою вдарив по найбільшому в світі ЗПГ-комплексу в Катарі

Іран завдав удару по Катару, внаслідок чого одна з балістичних ракет влучила у промислове місто Рас-Лаффан - ключовий центр виробництва зрідженого природного газу. На об’єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Катару.

"Цивільна оборона бореться з пожежею в районі Рас-Лаффан після іранського обстрілу", - повідомили у відомстві.

Компанія QatarEnergy підтвердила атаку та повідомила про значні пошкодження.

"Для ліквідації пожеж, що виникли внаслідок аварії, було негайно залучено аварійно-рятувальні бригади, оскільки завдано значної шкоди. Місцезнаходження всього персоналу встановлено, і на даний момент про жертви не повідомляється", - йдеться в заяві компанії на Х.

Згодом в катарському міністерстві повідомили, що рятувальникам вдалось взяти пожежу під контроль.

Рас-Лаффан є ключовим енергетичним центром країни, де розташований один із найбільших у світі комплексів зі зрідженого природного газу.

Реакція МЗС Катару

Міністерство закордонних справ Катару назвало атаку "небезпечною ескалацією" та "грубим порушенням суверенітету".

У відомстві наголосили, що Катар від початку конфлікту намагався дистанціюватися від бойових дій і закликав сторони уникати ескалації, зокрема не атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Водночас у МЗС заявили, що дії Ірану "підривають регіональну безпеку та загрожують міжнародному миру", а також втягують у конфлікт країни, які не є його сторонами.

Катар також звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом втрутитися та зупинити подальші порушення.

"Міністерство також нагадує, що Держава Катар залишає за собою право реагувати відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй та права на самооборону, гарантованого міжнародним правом, підкреслюючи, що не вагатиметься вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки та безпеки своїх громадян і резидентів", - попередили в МЗС.