ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран балістикою вдарив по найбільшому в світі ЗПГ-комплексу в Катарі

22:15 18.03.2026 Ср
2 хв
Чотири ракети перехопили, одна влучила в Рас-Лаффан і спричинила пожежу
aimg Марія Науменко
Іран балістикою вдарив по найбільшому в світі ЗПГ-комплексу в Катарі фото: іранська балістична ракета Zolfaghar (Getty Images)

Іран завдав удару по Катару, внаслідок чого одна з балістичних ракет влучила у промислове місто Рас-Лаффан - ключовий центр виробництва зрідженого природного газу. На об’єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Катару.

Читайте також: "Приліт" був за 350 метрів від реактора: з'явилися деталі удару по АЕС "Бушер" в Ірані

"Цивільна оборона бореться з пожежею в районі Рас-Лаффан після іранського обстрілу", - повідомили у відомстві.

Компанія QatarEnergy підтвердила атаку та повідомила про значні пошкодження.

"Для ліквідації пожеж, що виникли внаслідок аварії, було негайно залучено аварійно-рятувальні бригади, оскільки завдано значної шкоди. Місцезнаходження всього персоналу встановлено, і на даний момент про жертви не повідомляється", - йдеться в заяві компанії на Х.

Згодом в катарському міністерстві повідомили, що рятувальникам вдалось взяти пожежу під контроль.

Рас-Лаффан є ключовим енергетичним центром країни, де розташований один із найбільших у світі комплексів зі зрідженого природного газу.

Реакція МЗС Катару

Міністерство закордонних справ Катару назвало атаку "небезпечною ескалацією" та "грубим порушенням суверенітету".

У відомстві наголосили, що Катар від початку конфлікту намагався дистанціюватися від бойових дій і закликав сторони уникати ескалації, зокрема не атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Водночас у МЗС заявили, що дії Ірану "підривають регіональну безпеку та загрожують міжнародному миру", а також втягують у конфлікт країни, які не є його сторонами.

Катар також звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом втрутитися та зупинити подальші порушення.

"Міністерство також нагадує, що Держава Катар залишає за собою право реагувати відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй та права на самооборону, гарантованого міжнародним правом, підкреслюючи, що не вагатиметься вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки та безпеки своїх громадян і резидентів", - попередили в МЗС.

Операція США на Близькому Сході близько трьох тижнів.

12 березня Дональд Трамп заявив, що США "фактично вже перемогли" у війні проти Ірану, однак бойові дії не припинилися. Водночас Ізраїль заявив про намір продовжувати військову кампанію ще щонайменше кілька тижнів.

На цьому тлі Іран посилює риторику щодо енергетичних цілей. Командувач ВМС КВІР Аліреза Тангісірі заявив, що Тегеран розглядає можливість ударів по нафтовій інфраструктурі, пов’язаній зі США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Катар Близький Схід
Новини
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО