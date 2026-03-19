Трамп уже проти нових атак на енергооб'єкти Ірану: WSJ дізналося причину
Президент США Дональд Трамп більше не хоче завдавати ударів по енергооб'єктах Ірану після того, як Ізраїль у середу атакував важливе іранське газове родовище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел, Трамп, який заздалегідь знав про удар Ізраїлю по газовому родовищу "Південний Парс", підтримав цю атаку як сигнал Ірану з приводу блокади Ормузької протоки.
Тепер, як кажуть офіційні особи США, президент вважає, що Тегеран зрозумів цей сигнал і тому Трамп виступає проти нових атак на іранську енергетичну інфраструктуру.
Водночас він може знову бути готовий до ударів по інших об'єктах, але все залежатиме від майбутніх дій Тегерана в Ормузькій протоці.
Нагадаємо, добою раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон ще не готовий закінчувати операцію в Ірані, але зробить це в найближчому майбутньому.
Також він публічно розкритикував Іран за блокування Ормузької протоки. Він вважає, що блокада цього стратегічного важливого шляху є нечесною, оскільки США вже перемогли у війні проти Ірану.
Ще важливо зазначити, що за словами Трампа, США в контексті цієї операції отримали "велику підтримку" від країн Близького Сходу, але "практично не отримали" підтримки від НАТО.
Уже 18 березня генсек НАТО Марк Рютте сказав, що союзники по альянсу обговорюють, як розблокувати Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для світового експорту нафти.