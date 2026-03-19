Трамп уже проти нових атак на енергооб'єкти Ірану: WSJ дізналося причину

Президент США Дональд Трамп більше не хоче завдавати ударів по енергооб'єктах Ірану після того, як Ізраїль у середу атакував важливе іранське газове родовище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел, Трамп, який заздалегідь знав про удар Ізраїлю по газовому родовищу "Південний Парс", підтримав цю атаку як сигнал Ірану з приводу блокади Ормузької протоки.

Тепер, як кажуть офіційні особи США, президент вважає, що Тегеран зрозумів цей сигнал і тому Трамп виступає проти нових атак на іранську енергетичну інфраструктуру.

Водночас він може знову бути готовий до ударів по інших об'єктах, але все залежатиме від майбутніх дій Тегерана в Ормузькій протоці.